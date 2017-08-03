Промышленное производство разных видов ягод в Сергачском районе Нижегородской области осуществило первые поставки клубники в столицу региона. Объем товара к 1 августа составил около 20 т. Ягоды также продаются в области, по 300 рублей за килограмм.

Через две недели ожидается первый урожай голубики, отмечает НИА «Нижний Новгород». Недавно созданное предприятие высадило в этом году 20 га клубники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики.

Согласно планам, валовый сбор ягод составит 120 т, а в следующем году достигнет 500 т. Потребителями продукции в основном станут жители Нижегородской области.