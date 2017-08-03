Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в получении крупной взятки.

Дело Белых передано в Пресненский районный суд Москвы, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По данным следствия, экс-губернатор получил в общей сложности 600 тыс. рублей в виде взятки. Сотрудники полиции взяли Белых с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. После задержания президент России Владимир Путин отстранил Никиту Белых от должности в связи с утратой доверия.