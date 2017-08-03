В ночь на 3 августа сотрудники СК РФ по Орловской области в районе ПМК Зареченское в дачном массиве задержали подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя города Орла. Сопротивления мужчина не оказал.

Полиция организовала полный комплекс разыскных мероприятий. Опрашивались знакомые, родственники, возможные свидетели. Задержать мужчину удалось после нахождения брошенного около деревни Хардиково автомобиля, сообщает InfoOrel.

Следствие вменяет мужчине в вину убийство 30-летнего местного жителя. Его обнаружили несколькими днями ранее с огнестрельным ранением. Благодаря следственным мероприятиям выяснилось, что подозреваемый скрылся на автомобиле марки «Ховер». Также предполагалось, что при себе у злоумышленника есть ружье.