В Москве стартует II фестиваль Индонезии. В программе мероприятия — спектакли кукольного театра теней, цветочный карнавал, танцы и музыкальные выступления, а также мастер-классы по дайвингу, серфингу, колоритные свадебные церемонии для влюбленных, квесты, зона изящных искусств, показы индонезийской моды и другие мероприятия.

Площадкой фестиваля, как и в прошлом году, станет сад «Эрмитаж». На весь уикенд парк в центре Москвы превратится в экзотическую страну, демонстрируя ее культуру и традиции. Гости смогут познакомиться с древним ремеслом росписи ткани с помощью расплавленного воска, посетить образовательную площадку и отведать блюда национальной кухни.

Фото: пресс-служба фестиваля Индонезии

По словам посла Республики Индонезия в Российской Федерации господина Вахида Суприяди, на фестивале комфортно сосуществуют два формата — культурная и бизнес-составляющие.

— Фестиваль Индонезии — яркое культурное событие, которое демонстрирует туристический потенциал страны, ее традиции и обычаи. При этом мероприятие способствует росту торгового обмена между Россией и Индонезией, — рассказал «Известиям» господин Вахид Суприяди.

Главным событием в этом году станет выступление знаменитого кукольного театра теней ваянг-кулит под руководством известного даланга (кукловода), профессора Эдди Пурсубарьянто из Университета Гаджа Мада, Джакарта. Это древнее искусство не потеряло своей популярности в наши дни. Куклы изготавливаются из буйволиной кожи и в процессе представления подсвечиваются специальной лампой. Спектакль сопровождается аутентичной музыкой в исполнении яванского оркестра гамелан.

Музыкальная программа ознаменуется концертом известного индонезийского джазового коллектива Krakatau Reunion. Группа с 1985 года адаптирует традиционные индонезийские мелодии и ритмы.

Всего за три дня фестиваля на главной сцене выступят более 100 артистов из разных регионов Индонезии. Одним из самых ярких представлений станет цветочный карнавал, передающий атмосферу индонезийского праздника.

Фото: пресс-служба фестиваля Индонезии

— По сравнению с прошлым годом, программа фестиваля-2017 значительно увеличена, в основном за счет индонезийских участников. Нам хотелось, чтобы контент стал более аутентичным, — рассказала «Известиям» организатор фестиваля Елена Преображенская.

Особым успехом у гостей пользовалась зона серфинга, а потому она вновь будет представлена на фестивале. Прямо в саду установят 15-метровый бассейн. В программу также включены мастер-классы по дайвингу. Под руководством инструкторов гости смогут научиться правильно дышать под водой и погружаться с аквалангом.

Фестиваль продлится по 6 августа.