Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал предложение рабочей группы во главе с Руне Андерсеном и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Это означает, что российские легкоатлеты потеряли возможность участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IAAF, без специального разрешения федерации и только под нейтральным флагом.

Брифинг главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина по итогам заседания в прямом эфире на сайте iz.ru