Брифинг главы ВФЛА Шляхтина по итогам конгресса IAAF. Трансляция
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал предложение рабочей группы во главе с Руне Андерсеном и проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Это означает, что российские легкоатлеты потеряли возможность участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IAAF, без специального разрешения федерации и только под нейтральным флагом.
Брифинг главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина по итогам заседания в прямом эфире на сайте iz.ru