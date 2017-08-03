Двое воспитанников детского сада в Рязани заболели менингитом. В результате детское дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Энтеровирусная инфекция в основном проявляется летом и осенью. Для Рязанской области это ежегодная проблема. Большая часть заболевших дети от 3 до 6 лет, реже школьники. Как сообщает РИА «7 новостей», у взрослых вирусный менингит наблюдается крайне редко.

Серозный менингит — это стремительное поражение оболочек головного мозга, которое характеризуется воспалительным процессом. Возбудителем заболевания могут выступать вирусы, бактерии или грибки. Передаваться оно может контактным и даже воздушно-капельным путем, однако протекает при своевременном лечении без осложнений и без серьезных последствий.