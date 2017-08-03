Ленинский районный суд Владикавказа вынес меру пресечения в отношении бывшего мэра города Сергея Дзантиева в виде заключения под стражу.

Арест Дзантиева носит заочный характер, сообщается в пресс-службе суда. МВД планирует объявить экс-мэра Владикавказа в международный розыск. С 5 декабря 2016 года Дзантиев находится в федеральном розыске.

Напомним, бывший чиновник подозревается в краже бюджетных денежных средств путем организации незаконной схемы по продаже муниципальной собственности. Наряду с Дзантиевым в операциях хищения участвовали и другие чиновники, которые уже задержаны.