СК проводит проверку по факту смерти семилетнего ребенка, утонувшего в пруду в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

Ребенок погиб в среду, 2 августа, в микрорайоне Салтыковка. Мальчик катался на велосипеде со своим другом перед тем, как остановиться на деревянном мостике и опустить ноги в воду. В какой-то момент один из детей упал в воду и утонул, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Известно, что дети гуляли без сопровождения взрослых.

СК проводит проверку по данному факту, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.