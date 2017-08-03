Министерство спорта России разочаровано решением о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил глава ведомства Павел Колобков.

На конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) был заслушан доклад рабочей группы, отвечающей за восстановление ВФЛА. В нем отмечалось, что Россия выполнила не все требования.

В результате 166 членов конгресса проголосовали за продление отстранения ВФЛА, 21 против.

«Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.