32-летний Александр Орлов, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева 2 августа в парке Горького, арестован на пять суток за неповиновение полиции. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

«Замоскворецкий районный суд г. Москвы признал Орлова Александра виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАп и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, передает ТАСС.

Напомним, во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького нетрезвый Орлов подошел к Развозжаеву, который в прямом эфире рассказывал о гуляньях, и несколько раз выругался. Журналист попросил хулигана замолчать, в ответ Орлов ударил Развозжаева кулаком по лицу.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.