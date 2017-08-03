Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного спора с премьер-министром Австралии заявил, что беседа с Владимиром Путиным была для него приятнее их разговора. Протокол переговоров в четверг опубликовало американское издание Washington Post.

Конфликт между Трампом и Малкольмом Тернбулл произошел 28 января этого года, когда политики обсуждали соглашение о беженцах.

«Я все эти дни делал телефонные звонки, и этот — самый неприятный за весь день», — заявил Трамп и добавил, что его «разговор с Путиным был приятным».

Известно, что в этот день он разговаривал по телефону также с лидерами Японии, Германии, Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В администрации президента США не стали комментировать публикацию WP.

После телефонных переговоров 28 января Белый дом сообщил, что беседа Трампа с президентом России прошла конструктивно. Главными темами стали борьба с терроризмом, ситуация вокруг Сирии и Украины.