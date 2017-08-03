Розничный продуктовый оператор «Магнит», второй по размеру продаж игрок в своем сегменте торговли, впервые запустил в тестовом режиме мелкооптовые гипермаркеты.

Пилотные магазины «Магнит-опт» сеть открыла в трех городах — Краснодаре, Саратове и Ульяновске, говорится в сообщении компании.

Для «Магнита» этот формат стал шестым по счету, отмечает anrt.info. Сейчас «Магнит» управляет 15 тыс. магазинов, большая часть из которых приходится на формат «магазинов у дома». Кроме того, у компании есть два типа гипермаркетов (помимо тестовых мелкооптовых), а также магазины «Магнит косметик» и пилотные аптеки.