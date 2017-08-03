Запущенный два года назад проект отечественных карт «Мир» призван не только нивелировать риск отключения России от глобальных платежных систем, но и сделать удобнее и доступнее безналичные транзакции внутри России, заявили в Центробанке.

Собственную карту Россия запустила после того, как после присоединения Крыма несколько банков страны оказались отключены от обслуживания мировыми гигантами Visa и MasterCard.

«Она была создана для того, чтобы обеспечить удобство, доступность и безопасность безналичных платежей в России вне зависимости от любых внешних факторов», — цитирует в четверг anrt.info комментарий ЦБ с перечислением целей масштабного проекта.

Согласно ожиданиям Центробанка, объем эмиссии «Мира» к концу 2017 года составит 16–20 млн карт. Ими будут вынужденно пользоваться все работники бюджетной сферы, пенсионеры и получатели социальных выплат из госказны.

Карты «Мир» к середине 2017 года стали приниматься почти в 100% тех российских торговых точек, в которых в принципе возможна безналичная оплата покупок. За пределами России эти карты не работают.