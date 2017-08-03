Бывшему сенатору Константину Цыбко, подозреваемого в получении взятки, вынесли обвинительный приговор. Ему назначали наказание в виде девяти лет колонии строго режима. Соответствующее решение принял Озерский городской суд (Челябинская область).

Кроме того, экс-сенатора обязали выплатить штраф в размере 70 млн рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что обвинитель просил суд приговорить Цыбко к 14 годам колонии строго режима, назначить штраф в размере 500 млн рублей, а также конфисковать его московскую квартиру и доли двух квартир и гаража его родителей.

В 2011 году Константин Цыбко помог Евгению Тарасову занять должность главы администрации Озерского городского округа и получил от него 17,5 млн рублей.

В 2012 году экс-сенатор лоббировал интересы предпринимателя Олега Лакницкого. За создания благоприятных условий для бизнеса ему заплатили 10 млн рублей.