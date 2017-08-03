Ветка старого тополя упала на иномарку одного из работников региональной думы на парковке на площади Ленина перед зданием правительства Ставропольского края.

Сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия, установили хозяйку автомобиля Mitsubishi. Ею оказалась врач из медпункта думы Ставропольского края Вера Атаманиченко. Как сообщает NewsTracker, ветка зацепила иномарку со стороны водительского сиденья и повредила капот.

Предположительно, ветка не выдержала собственного веса. Женщине посоветовали обратиться за компенсацией к владельцу парковки, так как она платная, но пострадавшая уверена, что это бесполезно.