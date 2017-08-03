В столице Казахстана Астане завершил свою работу XXIII Международный кинофестиваль «Евразия». На вступительной пресс-конференции мне, как исполняющему обязанности председателя основного международного жюри (председатель — знаменитый выпускник ВГИКа, малиец Сулейман Сиссе из-за проблем с визой в первый день до Казахстана не добрался) задали вопрос: не принесет ли эта цифра несчастье фестивалю? Я ответил, что главные проблемы обычно возникают в период подготовки, а кто-то из зала пояснил, что в культуре Центральной Азии цифра 13 не считается роковой.

Действительно, фестиваль, который проводился в рамках Всемирной выставки «Экспо-2017», прошел благополучно, совместив восточную помпезность с западной деловитостью. Особо хочется отметить программу фильмов, которая охватывала и редкие, трудно доступные регионы, например, Вануату, и ведущие кинематографии Европы и Азии — от Испании и России до Китая, Вьетнама, Индии и Японии.

Вместе с тем для средств массовой информации главными были американские звезды, которых каким-то чудом (скорее всего финансовым, но и также культурным) удалось собрать в Астане. Эдриан Броуди на открытии и Джон Малкович в финале фестиваля придавали ему элементы голливудского лоска, а фотография Николаса Кейджа в национальном киргизском костюме и главное — головном уборе стала международной сенсацией, столь впечатляющим было выражение лица актера.

20-летняя история «Евразии» напоминает американские горки. Тут были свои взлеты и падения, проходили годы, менялись руководители, фестиваль мигрировал из Алматы в Астану и обратно, но благодаря благосклонному отношению президента страны оставался на плаву.

Первый выпуск в самом конце минувшего века делали преимущественно москвичи (в том числе и автор этих строк), второго пришлось ждать семь лет, но в дальнейшем положение стабилизировалось, и город Алматы стал одной из фестивальных столиц кинематографа региона. В 2008 фестиваль на год перебрался в Астану, а после нынешнего успеха следует ожидать обострения конкуренции между старой и новой столицами (Астана по-казахски и значит «столица»).

За последние годы Астана действительно преобразилась и стала музеем современной архитектуры и глобальным бизнес-центром. Люди по-прежнему живут на старой территории Акмолы-Целинограда, но работают в новых зданиях и кварталах, к которым за короткий срок добавились впечатляющие комплексы «Экспо».

Важнейшим достижением фестиваля этого года стало расширение бизнес-площадки, включающей пока еще зачаточный кинорынок, питчинг новых кинопроектов, деловые встречи и актуальные конференции. Наиболее значительной из последних стала международная конференция, посвященная роли в формировании кинематографий региона Центральной объединенной киностудии, возникшей в результате эвакуации в Среднюю Азию «Мосфильма» и «Ленфильма». В своем выступлении я говорил о том, что это событие стало одним из первых проявлений глокализации (объединения глобального и локального) в мировой культуре, причем произошло это еще до появления самого термина.

Моими коллегами в международном жюри были режиссеры, люди по определению страстные и субъективные. Наиболее активным среди них был представитель хозяев – некогда мой студент Талгат Теменов, рядом — документалист из Азербайджана Эльчин Мусаоглу и очаровательная грузинка Руссудан Глурджидзе, фильм которой «Чужой дом» получил главный приз на прошлогодней «Евразии». Главный приз этого года мы отдали хозяевам — фильму «Оралман» (режиссер Сабит Курманбеков), приз за режиссуру получил киргиз Актан Арым Кубат за ленту «Кентавр», а приз жюри, не без полемики, — впечатляющая вьетнамская психопатологическая драма «Полустанок».

Лауреатами фестиваля стали также грузинская актриса Ия Шуглиашвили («Моя счастливая семья») и азербайджанский актер Гурбан Исмаилов (фильм «Гранатовый сад», режиссер Ильгар Наджаф). Эта своеобразная современная версия «Вишневого сада» Чехова была удостоена также специального диплома нашего жюри. Таким образом, распределение призов оказалось вполне традиционным и безусловно дипломатичным.