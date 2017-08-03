Около 50 посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке эвакуировали из-за тления кровли. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 3 августа. Задымление началось в 14:35, сообщает телеканал «360». Возгорание произошло на чердаке Третьяковской галереи. Людей эвакуировали в целях безопасности, возгорание было ликвидировано в 14:50. Площадь тления утеплителя составила 0,1 кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал. После устранения причины инцидента посетителей пригласили вернуться в музей.