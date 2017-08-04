Последствия взрыва на военном складе в Абхазии
Пострадали 60 человек, 27 из них — граждане России
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
2 августа на складе боеприпасов минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла серия взрывов
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
Остатки боеприпасов на месте взрыва
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
В результате взрывов погибли две жительницы Санкт-Петербурга
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
Очаг возгорания ликвидирован
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
Жильцы поврежденного при взрыве пятиэтажного дома вернулись в свои квартиры. В здании взрывной волной выбило стекла, искорежило оконные рамы, разрушило крупную мебель
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Республики Абхазия
Туроператоры не исключают, что из-за взрыва россияне начнут отказываться от купленных туров в Абхазию
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