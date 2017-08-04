Рынок лизинга в первом полугодии вырос самыми большими для финансового сектора темпами. Объем лизингового портфеля в первом полугодии увеличился на 14% и достиг 3,22 трлн рублей. Это 4,6% российского ВВП, что в несколько раз больше страхового или пенсионного рынка. Теперь это второй рынок по объему кредитных требований после банковского. Таковы результаты исследования «Эксперт РА», проведенного совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией. На эти темпы в основном повлияла реформа рынка, запущенная Минфином и Центробанком. Развитие рынка в среднесрочной перспективе придаст импульс транспортной отрасли и промышленности, уверены эксперты.

Минфин и ЦБ инициировали реформу рынка лизинга, который с 2008 года испытывал ряд структурных проблем. Как писал в своей статье советник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев, ежегодно в России создается 50–60 новых лизинговых компаний, а закрывается около сотни. Это определяет убывающую динамику по количеству участников рынка. Подавляющая масса аннулированных регистраций (89%) приходится на «брошенные» компании. Реформа должна сделать этот рынок прозрачнее и создать условия для его развития.

По предварительной оценке «Эксперт РА», объем нового бизнеса (стоимости имущества) за первые шесть месяцев года составил около 425 млрд рублей. Прирост по отношению к первому полугодию прошлого года составляет 55%. Второй год подряд лизинговый бизнес продолжает активно расти, что во многом обусловлено стабилизацией российской экономики и реализацией госпрограмм по субсидированию , указано в пояснении к исследованию. В результате активного роста суммы новых договоров общий объем лизингового портфеля на 1 июля составил 3,22 трлн рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первое место поднялся «Сбербанк Лизинг», на втором месте – ГТЛК, «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию.

- В настоящее время развитие лизингового рынка сильно зависит от мер государственной поддержки, которые стимулируют лизинг/аренду транспортных средств (самолеты, автомобили). Однако в дальнейшем по мере стабилизации экономики объемы господдержки скорее всего будут сокращаться, что приведет к снижению темпов роста нового бизнеса, - отметил ведущий аналитик «Эксперт РА» Павел Жолобов.

Впрочем, несмотря на то, что российский лизинговый рынок достиг заметных масштабов и сопоставим с рынками Австрии, Швейцарии, Испании, Дании, Бельгии и многих других западноевропейских стран, он еще достаточно молод и неустойчив , подчеркнул эксперт.

- Ключевая проблема, с которой сталкивается большинство лизинговых компаний, заключается в нехватке дешевого и долгосрочного фондирования, - отметил ведущий аналитик «Эксперт РА». - Повышение транспарентности лизинговых компаний и введение регулятивного надзора в рамках реформы должны снизить инвестиционные риски для кредиторов, что может привести к снижению стоимости пассивов для лизингодателей.

Крупнейшие участники рынка, опрошенные «Известиями», подтвердили тенденцию роста рынка.

- Мы уверены, что эта тенденция сохранится, поскольку сегодня наблюдаются позитивные предпосылки в разных отраслях. Например, в железнодорожной стабилизировалась ставка на подвижной состав, старые вагоны списываются, а спрос на новый подвижной состав растет. Большая часть подвижного состава сегодня приобретается в лизинг, - отметил гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

Замедление инфляции и рост ВВП привели к тому, что клиенты возобновили инвестиции в приобретение основных фондов, добавил предправления, гендиректор АО «Сбербанк Лизинг» Кирилл Царев.

По его словам, лизинг играет существенную роль в сегменте автопрома, авиапрома, рынка подвижного состава и все большую в вопросе модернизации промышленного оборудования.

На сегодняшний день существует более 10 госпрограмм льготного лизингового финансирования. В прошлом месяце, например, были запущены новые программы господдержки - «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело», а также «Строительно-дорожная и коммунальная техника», напомнил Максим Агаджанов.

Лизинг является неотъемлемым инструментом модернизации экономики, способствуя обновлению основных средств, прежде всего, в производственном и транспортном секторах. Учитывая, что изношенность основных фондов, по данным Росстата, составляет почти 50%, развитие лизинга крайне важно для экономического роста и изменения структуры российской экономики.