Действующим законодательством не предусмотрено никаких специальных процессуальных механизмов, которые позволили бы бизнес-объединению защищать интересы своих членов в суде, сказал «Известиям» партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бизнес-объединениям нужно предоставить право на защиту предпринимателей в суде, а также поручил Верховному суду и Генпрокуратуре внести в закон изменения, исключающие излишнее давление на бизнес.

«Когда такие механизмы появятся, неясно, так как для их введения потребуется внесение изменений во все процессуальные кодексы — АПК, ГПК, Кодекс административного судопроизводства», — отметил эксперт.

Он добавил, что на сегодняшний день также нет законодательного определения бизнес-объединения и его членов, что принципиально важно для работы подобных механизмов.

«Необходимо четко разграничить, кто входит в это объединение, в каких случаях могут быть задействованы механизмы защиты и какие права они предусматривают», — заключил Фролов.