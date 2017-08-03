Променад южной стены Королевского замка откопали рабочие у Дома советов в Калининграде. Именно там сохранилась ниша, в которой находилась скульптура Фридриха Вильгельма I.

Дальнейшие работы по расчистке не имеют смысла из-за того, что не сохранилась старая подпорная стена. Сейчас планируется укрепить склон и произвести консервацию руин замка. Как сообщает Klops.Ru, для обозрения руины откроют после проведения восстановительных работ.

Королевский замок был взорван в 1968 году. Самой скульптуры Фридриха Вильгельма I давно нет в нише, верхняя часть которой показалась еще в ноябре 2016 года после снятия бетонного саркофага. Автором памятника является Генрих Майсснер, он создал его в 1730 году. Точной даты разрушения скульптуры нет, предположительно — в начале 1950 годов.