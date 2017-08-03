Центробанк России сообщил об увеличении международных резервов РФ на $4,2 млрд в период с 21 июля до 28 июля. Причиной увеличения резервов на 1% стала их положительная переоценка.

Таким образом, общий объем международных резервов РФ составляет $418,9 млрд. Это высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении Банка России и кабинета министров. Состоят активы из специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде, средств в иностранной валюте и монетарного золота, пишет «Утро.ру».