Роспотребнадзор Свердловской области предложил установить на пищеблоках местных детских садов и школ систему видеоконтроля.

Представители Роспотребнадзора уверены, что такие меры позволят избежать кишечных инфекций и отравлений некачественными продуктами. Камеры установят для контроля над технологическим процессом. Как сообщает TagilCity.ru, они не будут ущемлять права работников.

Самим организаторам питания нововведение очень выгодно. Однако сейчас предложение Роспотребнадзора носит рекомендательный характер. Заручиться поддержкой администрации Свердловской области они только планируют. Видеонаблюдение на пищеблоках уже давно пользуется популярностью в частных школах и детских садах.