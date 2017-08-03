Сбой в работе Skype полностью устранен
Компания Skype полностью устранила сбой, который отметили пользователи по всему миру. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса.
«Проблема была полностью разрешена», –– заявила команда Skype.
Ранее стало известно о масштабном сбое в работе мессенджера. Нарушения затронули по большей части Европу и Северную Америку. Пользователи не могли отправлять и получать сообщения, передает Газета.ру. Отметим, это уже не первый сбой в работе сервиса за последнее время. В июне пользователи Skype уже сталкивались с аналогичной проблемой.