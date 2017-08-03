Компания Skype полностью устранила сбой, который отметили пользователи по всему миру. Об этом сообщили на официальном сайте сервиса.

«Проблема была полностью разрешена», –– заявила команда Skype.

Ранее стало известно о масштабном сбое в работе мессенджера. Нарушения затронули по большей части Европу и Северную Америку. Пользователи не могли отправлять и получать сообщения, передает Газета.ру. Отметим, это уже не первый сбой в работе сервиса за последнее время. В июне пользователи Skype уже сталкивались с аналогичной проблемой.