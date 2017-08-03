Все пострадавшие во время теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле выписаны из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной.

По данным на конец июля, в стационарах оставались три человека, передает «ТВ Центр».

Напомним, взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля текущего года. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

В результате теракта погибли 15 человек, а также сам исполнитель. По уголовному делу 11 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов, арестованы.

Напомним, накануне Роспотребнадзор рекомендовал метрополитену Петербурга пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, в частности, увеличив число рамок металлоискателей.