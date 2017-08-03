Жителям Подмосковья разрешат отлавливать из дикой природы ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников для содержания их в качестве питомцев, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

В ведомстве подчеркивают, что численность птиц стабильна, поэтому есть возможность для их отлова и обучения охоте.

Кроме того, они могут отпугивать от аэродромов стайных птиц, представляющих опасность для полета воздушных судов.

Как отметил глава ведомства Александр Коган, заявки на отлов птиц будет рассматривать специальная комиссия. В ее задачи будет входить контроль за популяцией птиц.

Министр напомнил, что за изъятие птиц из дикой природы без разрешения предусмотрена административная ответственность.