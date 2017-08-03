Пензенский областной суд признал недействительным договор купли-продажи по запутанному делу о продаже квартиры пожилой местной жительницей и присвоении риелтором денежных средств.

Однокомнатную квартиру купила жительница Пензы 1929 года рождения в 2000 году. Через четыре года женщина решила продать недвижимость риелтору. Стоимость сделки составляла 1 млн рублей. Наличными она должна была получить только 50 тыс. рублей, а остальное на основании договора займа выплачивала местная компания. Как сообщает ИА «Пенза-пресс», риелтор присвоил 950 тыс. рублей и не отдал женщине, кроме того, квартиру он оформил в собственность и продал из 1,58 млн рублей.

Областной суд признал, что женщина не понимала своих действий на момент продажи риелтору квартиры, у нее были провалы в памяти. Жила пожилая женщина у родственницы, которая получила со сделки 125 тыс. рублей. По решению суда жилплощадь вернут пенсионерке, покупателю будут возвращены денежные средства.