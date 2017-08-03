В местечке Гурган села Койгородок Республики Коми открылась детская спортивная площадка, построенная в рамках проекта «Народный бюджет». Работы финансировались из бюджета региона (300 тыс. рублей) и местной казны (33 тыс. рублей). Создавать новое место досуга помогали местные жители, многие приходили семьями.

Это четвертый народный проект, который реализован в Койгородском районе. Ранее в поселке Нючпас снесли пяти ветхих и аварийных строений, в Кузъеле установили спортивную площадку с элементами детской игровой и в Койгородке приобрели автомобиль для оказания ритуальных услуг.

Как передает ИА «Комиинформ», еще три проекта находятся на завершающей стадии. Планируется закончить их до празднования 96-летия государственности Республики Коми.