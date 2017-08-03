Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, на которого во время прямого эфира в парке Горького напал нетрезвый мужчина, готов пойти на примирение с хулиганом, если тот извиниться.

По словам Развозжаева, ударивший его человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. В связи с этим, если злоумышленник осознает свою вину и принесет извинения, корреспондент готов его простить, пишет ТАСС.

«Статья «Побои» подразумевает примирение, если он пойдет на встречу и извинится, то, естественно, будет примирение в суде. Прекрасно понимаю, что он был пьяный, может быть, ему что-то показалось», –– отметил Развозжаев. Административное дело в отношении ударившегося по лицу журналиста НТВ в День празднования Воздушно-десантных войск Александра Орлова рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.