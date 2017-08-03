В моногородах Нижегородской области в течение 2017–2018 годов должно появиться 4,5 тыс. новых рабочих мест. Как передает ИА «НьюсНН», почти все населенные пункты уже выполнили и перевыполнили утвержденные значения. Во всех моногородах за первое полугодие создано 3429 вакансий.

Кроме того, за два года там отремонтируют центральные улицы. По федеральной программе в Выксе и Княгинине планируется также провести капремонт в поликлиниках.

Финансовую помощь из федерального бюджета получают лишь моногорода в катастрофическом положении. В Нижегородской области таких нет.