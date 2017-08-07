На этой неделе российский духовно-культурный православный центр во Франции , торжественно открытый прошлой осенью, наконец получит официального руководителя. Им станет кадровый дипломат Леонид Кадышев , имеющий за плечами богатый опыт работы в Париже. Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники в Москве и Париже.

В церемонии открытия центра (в октябре минувшего года) должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако он отменил визит во Францию из-за позиции по Сирии своего визави в то время Франсуа Олланда. Российский президент побывал в центре уже этой весной в ходе визита во Францию по приглашению нового хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона. Центр включает в себя храм Святой Троицы, рассчитанный на 500 прихожан, духовную семинарию, российско-французскую начальную школу на 150 учащихся, культурный центр и здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями для священников и сотрудников культурной секции посольства .

— Такое объединение по-своему уникально, это своего рода симфония между государственным подразделением и церковью , — отметил в беседе с «Известиями» представитель церковной секции центра.

По его словам, центр является собственностью управления делами президента — именно этим и объясняется то, что возглавлять его должен представитель государства.

Леонид Кадышев, который его возглавит, — кадровый дипломат, до последнего времени занимавший должность замдиректора Первого европейского департамента, а в недалеком прошлом — советник-посланник, то есть второе лицо, в российском посольстве во Франции . Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Путь от замысла до возведения русского духовного центра занял около 10 лет. Впервые идея построить русский духовный центр в Париже появилась у ныне покойного патриарха Алексия II . Во время первого со времен раскола христианской церкви визита во Францию в 2007 году патриарх лично высказал эту идею экс-президенту Франции Николя Саркози, получив «зеленый свет» на ее воплощение в жизнь.

Подходящая под постройку объекта территория оказалась в распоряжении России три года спустя — Москве удалось обойти Саудовскую Аравию и Канаду и выиграть тендер на участок земли площадью 4245 кв. м в центре Парижа, где ранее располагалась штаб-квартира метеослужбы Франции. А весной 2011 года по результатам рассмотрения заявок от четырех сотен архитекторов российские власти определились с проектом культурно-православного комплекса. Его строительство, которое, по словам Владимира Путина, стало «зримым свидетельством прочности российско-французских культурных и гуманитарных связей», началось в апреле 2015 года.

Сама земля была продана управлению делами президента РФ за €60 млн, а работы по возведению комплекса вице-премьер России Сергей Приходько оценил этой весной приблизительно в €90 млн.

Примечательно, что здание русского духовно-культурного центра в Париже имеет юридический статус неотъемлемой части посольства России во Франции.