Украинское политическое и военное руководство давно хочет заполучить современные системы вооружения из США и стран НАТО. Запросы об этом стали поступать в Вашингтон и в руководящие структуры НАТО еще во второй половине 2014 года. Списки вооружений варьировались от нескольких пунктов до нескольких страниц, но особенно частыми оказались запросы на поставку американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин». Эти ПТРК в представлении украинского руководства превратились в своего рода «чудо-оружие», в некий медийный продукт для избирателей. Президент Петр Порошенко даже однажды назвал количество комплексов, которое Украина хотела бы получить, — 1214 единиц.

Надо отметить, что конгресс США и Пентагон изначально поддерживали идею поставок оружия Украине, но при Бараке Обаме это решение тормозилось в недрах президентской администрации. Сейчас американские военные и конгрессмены готовы одобрить всё, что служит целям «сдерживания» России. Вполне возможно, что нынешний президент США Дональд Трамп по внутриполитическим причинам будет вынужден пойти им навстречу.

Что представляет собой «Джавелин»? Это ПТРК последнего поколения, работающие по принципу «выстрелил-забыл». Они оснащаются головкой самонаведения с тепловизионной матрицей, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели, имеющие температуру, отличную от температуры окружающей среды. После захвата такой цели ракета наводится на нее без участия оператора.

Тепловизионная матрица — очень высокотехнологичное и дорогое изделие. В комплексе «Джавелин» таких матриц две. Одна в головке самонаведения ракеты, а вторая — в командно-прицельном приборе, который перед применением присоединяется к транспортно-пусковому контейнеру ракеты. Общая стоимость одного комплекта составляет около $246 тыс. Нетрудно подсчитать, что расходы на поставку партии «Джавелинов» на Украину в объемах, о которых мечтают в Киеве, составят по меньшей мере $300 млн, что весьма накладно даже на фоне немаленького американского военного бюджета.

При этом влияние подобных поставок на ход боевых действий на юго-востоке Украины будет ничтожным. Опыт современных конфликтов показывает, что «чудо-оружия» не существует. «Джавелин», несмотря на все свои достоинства, не является в этом смысле исключением. Успех на полях сражений лишь частично зависит от технического оснащения сторон, а главное — это владение военным искусством, умение творчески подходить к тактике боевых действий, эффективно использовать имеющееся вооружение.

С этим у вооруженных сил Украины (ВСУ) в их нынешнем состоянии есть серьезные проблемы. Современные боевые действия предполагают, например, наличие единой системы огневого поражения, которая подразумевает совместную работу авиации, артиллерии, ракетных войск, противотанковых средств и многого другого. Всё это происходит в едином информационно-разведывательном поле и в едином контуре огневого поражения противника в различных видах боя. Сомневаюсь, что на Украине сумеют это в удовлетворительной форме реализовать. Это требует не только технического оснащения, но и высокого уровня подготовки командиров и штабов. Получается, даже если поставки ПТРК «Джавелин» на Украину станут реальностью, это не даст ВСУ решающего превосходства.

Следует учитывать и то обстоятельство, что американцы выдвигают ряд условий украинской стороне. В частности, что ПТРК «Джавелин» должны стоять в так называемой второй линии обороны, примерно в 40–50 км от линии соприкосновения, а не на переднем крае. Кроме того, США оставляют за собой возможность вернуть эти комплексы, если украинские военные будут их использовать «ненадлежащим образом». Американцы прекрасно осведомлены о фактах продажи украинцами налево тех систем, которые ранее поставлялись Киеву, — например, тактических беспилотников «Рэйвен», современных приборов ночного видения и прочего. Некоторые мои знакомые уже с нетерпением ждут, когда на Украине появится в продаже на черном рынке ПТРК «Джавелин».

Еще можно вспомнить, как американцы потратили сотни миллионов долларов на подготовку отрядов сирийской оппозиции, от которых осталась всего горстка бойцов, а вооружение оказалось в руках радикальных формирований. По всей видимости, выводов из этой истории в Вашингтоне не сделали.

Автор — полковник, ветеран танковых войск, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

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