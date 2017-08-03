Жители Киева разблокировали движение транспорта по Харьковскому шоссе. Решение было принято после переговоров с властями, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее стало известно, что жители восьми домов заблокировали участок Харьковского шоссе. В результате была заблокирована работа общественного транспорта.

Поводом для акции протеста стало отключении электро- и водоснабжения в домах с 31 июля, передает «РИА Новости».

«Сейчас электроснабжение этих домов восстанавливается. Однако в течение ближайшего времени городские власти совместно с активами и представителями домовых общин должны решить проблемные вопросы», — заявил глава городской администрации Петр Пантелеев.