Фан-зона для болельщиков ЧМ-2018 по футболу появится в Оренбурге. Средства на эти цели направят из федерального бюджета в рамках программы «Комфортная городская среда». Подготовкой площадки к турниру займется оргкомитет чемпионата.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», фан-зону намерены разместить на площади перед музеем города на Беловке и участке улицы Советской, пересекающейся с улицей Горького. В рамках строительства объекта власти также намерены провести капитальную реконструкцию набережной Урала. На время проведения турнира на территории площадки будут установлены большие экраны, которые в течение месяца будут транслировать матчи ЧМ-2018.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.