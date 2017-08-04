Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. Этот закон призван решить весьма острую проблему неисполнения своих обязательств заказчиками при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

Еще два года назад ситуация, когда предприниматели не могли получить оплату по уже исполненным государственным и муниципальным контрактам, была повсеместной. Тогда же президент России дал поручение Генеральной прокуратуре РФ взять проблему на особый контроль. Потому что сами бизнесмены не могли справиться с недобросовестными заказчиками, которые заключали не подкрепленные финансированием контракты, всячески пытались уклониться от взятых обязательств по оплате и включали в договоры незаконные условия. Проблема была системной в целом в стране.

С 2015 года в интересах защиты прав предпринимателей на получение оплаты по публичным заказам прокуратурой внесено 9,7 тыс. представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 4,5 тыс. должностных лиц, к административной — 533, в следственные органы для организации процессуальных проверок представлено 75 материалов, по 46 из них возбуждены уголовные дела. В итоге была погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 66 млрд рублей.

Причем эти огромные суммы накапливались далеко не в результате неоплаты многомиллиардных контрактов. К баснословным долгам привели многочисленные, систематические задержки по оплате услуг предпринимателям на куда более скромные суммы. Вот характерный случай. Руководитель небольшой компании выиграл конкурс на оказание услуг по социальным перевозкам на несколько миллионов рублей. Человек вложил все свои оборотные средства, полностью выполнил обязательства, но положенные деньги в срок не получил. Результат — нарастающий финансовый ком из долгов по зарплатам, налогам, кредитам, который привел бы к банкротству, если бы предприниматель не обратился за помощью в прокуратуру.

Сейчас в ряде регионов проблему удалось максимально нивелировать. Тем не менее по состоянию на первое полугодие 2017 года совокупный объем долга по государственным и муниципальным контрактам, выявленный прокурорами субъектов Российской Федерации, составил около 27,4 млрд рублей. В регионах, где показатели задолженности продолжают достигать критических значений, прокуратура работает в режиме ручного антикризисного управления. Генеральный прокурор лично проводит выездные совещания с представителями местной власти, на которых предметно разбираются все вскрытые прокурорами нарушения и меры по незамедлительному их устранению. Такие оперативные совещания в этом году уже прошли в Ярославле и Екатеринбурге.

Качественно улучшить платежную дисциплину публичных заказчиков сможет реализация Федерального закона № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который на прошлой неделе подписал президент России. Проект закона был разработан Минэкономразвития России по инициативе Генпрокуратуры.

Новый закон дополнит Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, которая предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при государственных и муниципальных закупках. А если должностное лицо уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение, то его ждет дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Все прокуроры субъектов Российской Федерации уже получили поручение обеспечить применение этих законодательных новелл на практике.