Арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление управления Роспотребнадзора по Свердловской области о привлечении авиакомпании «Победа» к административной ответственности за перепродажу билетов. Об этом говорится в решении арбитража.

Суд постановил «признать незаконным и отменить полностью постановление управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 16 мая 2017 года №636/08 о привлечении ООО «Авиакомпания «Победа» к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ».

В июне пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области распространила в СМИ информацию о привлечении лоукостера «Победа» к ответственности за «перепродажу билетов». Авиакомпания оспорила вынесенное постановление в суде.