Новые санкции против России, введенные накануне США, повлияют на инвестиционную привлекательность «Совкомфлота». Об этом в четверг заявил журналистам ТАСС глава Минтранса Максим Соколов.

«Ужесточение со стороны США санкционного режима вряд ли способствует повышению в данный момент инвестиционной привлекательности этого актива на международных финансовых рынках», — сказал министр.

По его словам, в то же время возможны любые варианты, которые соответствовали бы поставленным при приватизации «Совкомфлота» задачам.

В минувший понедельник вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что 25-процентный пакет «Совкомфлота» может быть продан «нашим азиатским партнерам», тогда как ранее акции планировалась продать на Московской бирже.

Весной приватизация компании была перенесена с июня на осень этого года. Планируется, что 25% вырученных от продажи средств будут направлены на капитализацию «Совкомфлота», остальные деньги поступят в федеральный бюджет.

«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, большая часть флота которой (149 судов) состоит из танкеров.