Соколов: санкции вряд ли поспособствуют приватизации «Совкомфлота»
Новые санкции против России, введенные накануне США, повлияют на инвестиционную привлекательность «Совкомфлота». Об этом в четверг заявил журналистам ТАСС глава Минтранса Максим Соколов.
«Ужесточение со стороны США санкционного режима вряд ли способствует повышению в данный момент инвестиционной привлекательности этого актива на международных финансовых рынках», — сказал министр.
По его словам, в то же время возможны любые варианты, которые соответствовали бы поставленным при приватизации «Совкомфлота» задачам.
В минувший понедельник вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что 25-процентный пакет «Совкомфлота» может быть продан «нашим азиатским партнерам», тогда как ранее акции планировалась продать на Московской бирже.
Весной приватизация компании была перенесена с июня на осень этого года. Планируется, что 25% вырученных от продажи средств будут направлены на капитализацию «Совкомфлота», остальные деньги поступят в федеральный бюджет.
«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, большая часть флота которой (149 судов) состоит из танкеров.