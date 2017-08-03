«Защитник» Рубина Карлос Самбрано может сменить прописку. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован махачкалинский «Анжи».

«Рубин» планирует выручить за игрока не менее €3 млн, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Махачкалинский клуб, в свою очередь, рассчитывает заключить с перуанским футболистом трехлетний контракт.

Карлос Самбрано перешел в «Рубин» из «Айнтрахта» летом 2016 года. Трансфер обошелся казанскому клубу в €3,5 млн. В минувшем сезоне он провел 21 матч в первенстве России.