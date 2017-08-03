Псковские народные избранники направили обращение к начальнику УМВД по городу Сергею Сурину о проблеме передвижения по набережной реки Великой. Депутаты гордумы Константин Болотин, Григорий Стороненков и Валерий Лесников считают, что автомобилисты мешают людям гулять и отдыхать в этом месте. По их мнению, контроль за водителями поможет сделать эту территорию более спокойной и безопасной.

Проблема заключается в том, что нарушители игнорируют знаки «Пешеходная дорожка» и свободно катаются по набережной. Получается, что капитальный ремонт и благоустройство проведены зря. Спортивные и детские площадки из-за машин становятся некомфортными.

Как отмечает Псковское агентство информации, по вечерам центральную набережную патрулируют сотрудники мотопатруля ППС и дружинники. Благодаря им количество проезжающих автомобилей становится меньше, но полностью движение не прекращается.