ПАО «Ростелеком» обнародовало финансовые показатели второго квартала нынешнего года. Компания продемонстрировала рост выручки и доходов. Как подчеркнули представители «Ростелекома», увеличение выручки наблюдается во всех сферах деятельности, кроме телефонии. Приоритетными направлениями компания считает цифровые и контентные услуги, которые сейчас приносят ей почти половину выручки.

— Готовясь к сегодняшней встрече, я посмотрел прогнозы аналитиков. Хочу сказать - никто не угадал, — так начал пресс-конференцию, посвященную финансовым и операционным результатам второго квартала 2017 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, рост цифровых и контентных услуг помогает компании в условиях неизбежного падения доходов от традиционной телефонии (здесь снижение составило 10,5%). Суммарная выручка во втором квартале нынешнего года выросла на 4,7% в сравнении аналогичным периодом прошлого года - и составила 75,2 млрд рублей.

Одной из самых популярных услуг для абонентов цифрового ТВ «Ростелекома» стало «управление просмотром» — возможность остановить показ программы и продолжить просмотр позднее. Здесь отмечен двукратный рост выручки. Уже 62% пользователей цифрового телевидения подключили эту услугу - против 43% в аналогичном периоде прошлого года. При этом спрос на нее продолжает расти.

Во втором квартале нынешнего года чистая прибыль «Ростелекома» увеличилась на 77%. По словам представителей компании, это произошло в том числе за счет снижения убытков ООО «Т2 РТК Холдинг» (мобильный оператор Tele2, 45% владеет ПАО «Ростелеком»). Обе компании не раскрывают финансовые показатели этого оператора. Согласно квартальному отчету, «Ростелеком» обеспечил рост клиентской базы Tele2 до «более чем полумиллиона абонентов».