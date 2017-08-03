Британский музыкант, один из участников легендарной The Beatles — Пол Маккартни выступил в роли барабанщика группы Foo Fighters для записи их нового альбома.

Лидер Foo Fighters Дэйв Грол поблагодарил Маккартни за участие в записи альбома и назвал его давним другом группы.

«Он великий. Он самый чудесный человек на свете. Он прекрасный парень», — заявил Грол, его слова приводит «Газета.ру».

Как ожидается, новая пластинка Concrete and Gold выйдет в сентябре. В записи альбома, помимо Маккартни, принимали участие и другие знаменитые артисты, в том числе Шон Стокман из Boyz II Men.