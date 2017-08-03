В Стране Басков планируются акции против туристической отрасли испанской автономии. Демонстрации пройдут в городах Витория, Сан-Себастьян, Герника и Бильбао, сообщает «РИА Новости».

В акциях протеста примут участие члены организации социалистов Ernai, выступающей за независимость автономии. Ранее аналогичные протесты прошли в Валенсии, на Балеарских островах и в Барселоне, где было совершено нападение на туристический автобус. Тогда активисты прокололи колеса автобуса и покрыли его надписями «Туризм убивает районы».

Местные власти предупреждают участников протестов, что их действия могут нанести ущерб экономике региона. Туризм дает Стране Басков 6% ВВП.

За первые шесть месяцев года в Испании был побит рекорд по числу иностранных туристов. Страну посетили 34,6 млн человек.