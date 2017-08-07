С начала года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) упали на 3,2%. По данным аналитиков, сейчас снижение достигло своего максимума. При этом рынок ЖНВЛП в денежном выражении за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Снижение цен обеспечили рост спроса на препараты, заметили аналитики, а также госполитика регулирования цен, напомнили в Минздраве.

О снижении цен на медикаменты из категории ЖНВЛП, подешевевших на 3,2% за первое полугодие 2017 года, свидетельствуют данные специализирующегося на анализе фармацевтического аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

Снижение общей цены обеспечили в том числе отечественные производители. ЖНВЛП российского производства подешевели на 4,7%. В прошлом году в среднем одна пачка отечественного жизненно важного препарата стоила 71,6 рубля, а в нынешнем — 68,2 рубля. Импортные препараты, напротив, подорожали, прибавив 1,4%. Средняя цена на эту категорию с начала 2017 года составила 189,4 рубля, а годом ранее — 186,8 рубля.

Несмотря на тенденцию к снижению стоимости препаратов категории ЖНВЛП, с января по июнь 2017-го был зафиксирован прирост выручки от их продажи по сравнению с тем же периодом в прошлом году. За первое полугодие 2017-го было выручено на 12,3% больше денежных средств, чем в первом полугодии 2016-го. За первые шесть месяцев этого года аптеки заработали на продажах ЖНВЛП 113,8 млрд рублей, а годом ранее — 101,3 млрд рублей. Как показывают данные DSM Group, причина в увеличении числа проданных упаковок лекарственных средств. С начала 2017 года было реализовано 902,3 млн пачек, что на 14,8% больше, чем годом ранее за тот же период.

Большую прибыль аптекам принесли импортные медикаменты — 71,8%. Лишь 28,2% прибыли они получили от продажи отечественных препаратов.

При этом в упаковках продажи почти равны. Отечественные препараты составляют 52,2% от общего числа, а импортные — 47,8%.

Член общественного совета при Минздраве, представитель «Аптечной гильдии» Владимир Гурдус считает, что повышение средних цен на импортные ЖНВЛП может быть связано с закупками новых препаратов лучшего качества, которые стоят дороже.

— Цены на лекарства из категории ЖНВЛП, которые закупались и раньше, не могли повыситься. Точно осталась прежней стоимость дженериков, — пояснил специалист.

В Минздраве считают, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен на эту категорию.

— Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора, в июне 2017 года по отношению к маю в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,4%, закупочные (оптовые) цены — на 0,5%, уровень фактических отпускных цен производителей не изменился, — сказали в министерстве «Известиям».

В Росздравнадзоре напомнили, что функция регулирования цен возложена на ведомство постановлением правительства «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Механизм регулирования цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП используется c 2009 года. Список лекарств ежегодно утверждается правительством РФ.

Фармацевтический аналитик компании RNS Pharma Николай Беспалов считает, что, несмотря на государственное сдерживание цен на ЖНВЛП для производителей и аптекарей, оно проходит незаметно, поэтому никак не повлияет на потребителей.

— Препараты из списка ЖНВЛП составляют 1/3 рынка. Даже если для компенсации затрат на эту категорию повысят цены на остальные препараты, то для покупателей оно пройдет незаметным, так как будет незначительным. Что касается трат на производство, то благодаря стабилизации курса рубля они становятся меньше, — рассказал «Известиям» эксперт.

Ранее «Известия» писали, что в 2016 году Минздрав зафиксировал снижение темпа роста цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. За прошлый год их стоимость поднялась только на 2%, тогда как в 2015 году темп роста составлял 9%.