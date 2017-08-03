Канада сообщила о резком росте потока мигрантов из США и нехватке мест для их размещения. Властям Монреаля пришлось использовать Олимпийский стадион в качестве временного убежища.

Как отмечает CBC, только в июле текущего года в Канаду прибыло свыше миллиона беженцев. Многие опасаются, что будут депортированы из США. 70% беженцев — гаитяне.

В результате власти Канады обратились к руководству Олимпийского стадиона, и оно пошло навстречу. Внутри стадиона установили от 100 до 450 кроватей. В среду, 2 августа, во временное убежище доставили первых беженцев. Среди них было много беременных женщин и детей.

Городские власти заявили, что окажут посильную помощь беженцам, заявил мэр Монреаля Денис Кодерр.