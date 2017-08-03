В Тверской области закончился прием заявок на участие в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. В ходе 45 избирательных кампаний замещению подлежит 425 депутатских мандатов, на которые в общей сложности претендует 1180 человек.

Больше всего мандатов – 33 – подлежит замещению на выборах депутатов Тверской городской думы. Выборы пройдут 10 сентября. Как передает ИА «ТВЕРИГРАД», после проверки личных сведений выяснилось, что среди выдвинутых кандидатов ранее были судимы 20 человек.

В течение 10 дней избирательные комиссии примут решение о регистрации желающих. В случае отказа нужно обосновать его причину. Предварительные данные о количестве зарегистрированных кандидатов появятся 13 августа.