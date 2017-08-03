Судья по делам о несостоятельности Южного округа штата Нью-Йорк Мэри Вискосил признала банкротом бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова, который стал известен после того, как обратился в суд США с иском о «рейдерском захвате» предприятия, в числе ответчиков по которому числился глава Сбербанка Герман Греф.

Суд рассмотрел заявление Алексея Базарнова о признании российского производства по делу о банкротстве Пойманова в качестве основного на территории США и признал Базарнова, которой был назначен по решению Арбитражного суда Московской области финансовым управляющим предполагаемого банкрота, законным представителем.

Также суд в Нью-Йорке отметил, что «PPF (Management LLC) не смогла представить никаких доказательств того, что производство по делам о несостоятельности, которое ведется в России, это часть корпоративной рейдерской схемы в отношении Пойманова».

Напомним, 22 июня от адвоката Пойманова стало известно, что бизнесмена этапируют из Москвы в Воронежское СИЗО, где дальше будет рассматриваться дело о превышении им должностных полномочий на посту главы «Павловскгранита».