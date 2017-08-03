Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство поддерживает идею инвестиционной поддержки к грузовому тарифу РЖД. Об этом об сообщил на совещании по развитию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Вопрос добавки к тарифу в 1% в целях инвестиций сейчас обсуждается с другими ведомствами. В Совете потребителей уже почти одобрили 1%, хоть РЖД просили 2%.

При этом Федеральная антимонопольная служба, скорее всего, будет против инициативы и на 1%, но правительство постарается найти с ней компромисс, добавил Дворкович.