Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, отбывающий наказание за непредумышленное убийство своей подруги — фотомодели Ревы Стенкамп — в 2013 году, госпитализирован с подозрением на сердечный приступ, пишет Daily Star.

#BREAKING Oscar Pistorius rushed to hospital after suspected heart attack https://t.co/M5rcPn6tWB — Daily Star (@Daily_Star) August 3, 2017

В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус в собственном доме застрелил Стенкамп через закрытую в туалетную комнату дверь. По словам спортсмена, он совершил убийство случайно, приняв подругу за вторгшегося в дом грабителя. В результате девушка получила смертельные ранения в область головы, рук и груди.

3 декабря 2015 года Писториуса признали виновным в умышленном убийстве своей подруги Ревы Стенкамп, дело было направлено на повторное рассмотрение.

6 июля 2016 года судья продлила заключение до шести лет лишения свободы. В ноябре 2016-го Оскар был переведен из обычной тюрьмы в более комфортабельную — для инвалидов.

Легкоатлет-ампутант Оскар Писториус шесть раз выигрывал Паралимпийские игры. В 2012 году он выступал на Олимпиаде среди здоровых спортсменов, став первым в истории участником без обеих ног.