Смотровую площадку на вершине Царева кургана в Самарской области благоустроили. Территорию огородили металлическим забором, помимо этого, облагородили основание поклонного креста, который установили в честь 1000-летия крещения Руси. Там же появились четыре лавочки. В ближайшее время смотровую площадку намерены оснастить асфальтовыми дорожками, сообщает НИА «Самара».

Гора-останец Царев курган располагается на левой стороне реки Волги неподалеку от села Волжское. Живописное место является историческим памятником, которое посещает большое количество туристов. Геологическое исследование показало, что Царев курган образовался в каменноугольных морях более 300 млн лет назад и когда-то был дном моря.

В начале ХХ века высота купола кургана достигала более 105 м, но начиная с 1875 года на горе велись разработки камня — сначала для строительства железнодорожного моста, а позднее для возведения Волжской ГЭС. В конце ХХ столетия разработки прекратились и на самой высокой точке кургана был установлен покаянный крест. У 15-метрового креста принято просить прощение за разрушение исторического памятного места, осквернение православного храма и за гибель невинных жертв репрессий.