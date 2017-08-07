По данным исследования Института образования НИУ ВШЭ, снизился разрыв между стоимостью пребывания в государственных и частных детсадах. Сейчас она различается в пять раз, в 2014-м году — в семь раз. Но это не значит, что частные сады стали доступнее: подорожало пребывание в государственных дошкольных учреждениях. Частные детсады занимают всего 5% рынка. По данным РАНХиГС, отдать туда ребенка может себе позволить лишь 1% россиян. 16% родителей вообще не водят малышей в детсады .

Эксперты НИУ ВШЭ провели опрос среди 1849 родителей, чьи дети посещают и государственные, и частные детские сады. Исследование показало, что в 2016 году сохранился значительный разрыв в плате за пребывание малышей в дошкольных учреждениях. Ежемесячная стоимость присмотра и ухода за детьми в муниципальных и частных детсадах различается в пять раз. В 2014-м был зафиксирован ценовой разрыв в семь раз. При этом в НИУ ВШЭ отметили, что «расхождение объясняется отнюдь не разницей в качестве услуг».

— Ежемесячная плата в государственных детских садах выросла на 16,5% относительно 2015 года, а в частных снизилась на 9,5%, — сказали «Известиям» в НИУ ВШЭ.

По мнению экспертов, значительное отличие стоимости объясняется не лучшим или худшим качеством услуг, а разными условиями функционирования государственных и частных детских садов (неравным доступом к бюджетным ресурсам, высокими расходами на оплату аренды в частном секторе дошкольного образования).

По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, доктора экономических наук Татьяны Клячко, ценовой разрыв сегодня даже больше выявленного ВШЭ: средняя стоимость пребывания в столичном муниципальном саду составляет 3–5 тыс. рублей, а в частном — 45 тыс. рублей.

— Повышение стоимости услуг государственных детсадов связано с общей экономической обстановкой. При этом львиная доля садов — муниципальные. Поэтому теоретически государство может устанавливать любую стоимость за услуги детсадов. Конкуренции с частными учреждениями всё равно нет, — рассказала «Известиям» замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, кандидат экономических наук Елена Косарева.

По словам Татьяны Клячко, количество частных садов на рынке дошкольного образования составляет всего около 5%. При этом часто родители отдают детей в дорогостоящие учреждения вынужденно и на короткий срок — пока ждут места в муниципальном. Работающим мамам просто некуда девать детей.

Также эксперты НИУ ВШЭ выяснили, что из года в год родители стараются снизить сопутствующие дополнительные расходы — суммы, которые сдаются на «добровольной» основе. В муниципальном секторе дошкольного образования их снижение составило 6% (относительно 2015-го), в частном секторе — 10%. Чаще всего денежные сборы в государственных детсадах направляются на закупку книг или игрушек (23%), подарки воспитателям (15%), ремонт помещений, оборудования спортивных сооружений (14%), охрану детского сада (7%). В частных детских садах собранные деньги идут на подарки воспитателям (15%) и закупку книг или игрушек (8%).

— Родители, чьи дети посещают частные детские сады, намного реже вносят дополнительные средства на нужды дошкольной организации, чем родители детей из государственных дошкольных организаций, — сказали в НИУ ВШЭ.